Scamacca: “Scudetto? Vince l’Inter. Orgoglioso di me, andato oltre le etichette”

Fra i calciatori in vetrina in questa Serie A c’è senza dubbio Gianluca Scamacca, punta del Sassuolo che a suon di prestazioni positive ha attirato soprattutto l’interesse dell’Inter, che come vi raccontiamo da tempo ha messo l’attaccante nel mirino per il prossimo mercato estivo e ha incassato il sì del diretto interessato, che ha scelto i nerazzurri in attesa degli accordi definitivi tra i rispettivi club. In un’intervista congiunta con l’altro obiettivo nerazzurro Davide Frattesi, il calciatore ha parlato del suo percorso di crescita: “Sono stato orgoglioso di me stesso quando ho capito che l’importante è sapere chi sei e quindi sono stato capace di andare oltre le etichette che mi hanno appiccicato. Qualche anno fa mi facevo problemi a dire una parola in più, che magari serviva, o a farmi un altro tatuaggio perché mi preoccupavo dei giudizi altrui”.

Sul rapporto con Frattesi: “Sono ostato felice per lui quando ha giocato la prima da titolare nel Sassuolo, quando ha fatto gol al Venezia, il primo in A, e quando Mancini lo ha chiamato in Nazionale. Viviamo insieme e cucina Davide, oggi è più permaloso di quando era bambino”.

Scamacca risponde anche alla domanda sulla squadra che vincerà lo scudetto: “Speriamo noi. Ma L’Inter”.

Foto: Instagram Scamacca