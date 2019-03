Gianluca Sansone a segno con il Neftci: ecco il video del gol

Gianluca Sansone assoluto protagonista in Azerbaijan. L’ex fantasista di Novara e Sassuolo è andato oggi a segno con la maglia del Neftci Baku nella sfida vinta per 3-0 contro il Sabah. Il classe 1987 ha siglato il primo gol al nono minuto mettendo in discesa l’incontro per i suoi. Importante successo per il Neftci che comanda la classifica del massimo campionato con 41 punti, a più 3 sul Qarabag secondo. A seguire il video con gli highlights della gara:

Foto: Neftci Baku You Tube