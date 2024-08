Gianluca Gaetano in chiusura a Cagliari. Nessuna sorpresa rispetto a quanto vi avevamo anticipato venerdì scorso con l’accelerata che sta portando alla definizione della trattativa. Valutazione di circa 6 milioni, in arrivo un nuovo rinforzo per Davide Nicola. L’ex Napoli raggiungerà oggi il Cagliari a Lecce.

Foto: Instagram Gaetano