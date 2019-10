Giana ed Imolese, finalmente i 3 punti. Ecco chi non ha ancora vinto in C

Finalmente i 3 punti. Arriva anche per Giana Erminio e Imolese la gioia della prima vittoria in campionato, rispettivamente nei gironi A e B del campionato di Serie C. Lombardi e romagnoli, infatti, hanno interrotto l’astinenza alla giornata numero 9, vincendo rispettivamente contro Novara e, in trasferta, Fermana.

Le compagini guidate da Riccardo Maspero e Gianluca Atzori depennano così il proprio nome dalla poco invidiabile lista delle squadre in cerca della prima vittoria in campionato. Elenco che, quindi, si assottiglia a 5 squadre: Pergolettese nel girone A, Gubbio e Arzignano nel B e Rende e Rieti al Sud.

