Giampaolo: “Vardy non ci sarà, vendremo settimana prossima. Payero? Potrà darci risposte in queste ultime partite”

23/04/2026 | 15:54:22

Il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Le condizioni di Vardy e Collocolo? Collocolo in questa settimana ha fatto dei lavori con noi, lo convoco per farlo rientrare nell’ambiente della squadra. Thorsby ha fatto qualcosina ma è stato reinserito per dare fiducia e positività. Non ci sarà Vardy, che è più indietro. Vedremo settimana prossima. Se la squadra paga l’assenza di un regista? Non mi interessa parlare delle problematiche, ma di contestualizzare la partita che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Cerco di preparare al meglio la squadra alle eventualità che possono presentarsi, non mi interessa ciò che c’è o non c’è, non è il momento di fare questo genere di discorsi. Se mi aspetto di più da Payero? Potrà darci risposte in queste ultime partite, lo considero forte dal punto di vista tecnico e delle letture di gioco: sa in cosa deve migliorare e da qui alla fine potrà dimostrare, soprattutto a sé stesso, che tipo di giocatore è”.

Foto: sito Cremonese