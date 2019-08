Giampaolo: “Suso è un giocatore universale. Rimarrà con noi”

Intervistato da Milan Tv dopo la sconfitta ai rigori in International Champions Cup contro lo United a Cardiff, Giampaolo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul giocatore spagnolo: “E’ un fuoriclasse, un giocatore forte. E noi dobbiamo tenere i giocatori forti. Calhanoglu? E’ un calciatore universale. L’ho messo in mezzo perché Biglia ha avuto un problema a un tendine e non volevo che andasse oltre. Lucas mi sta piacendo molto tra l’altro, si muove bene”.

Foto: Twitter Milan