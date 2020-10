Giampaolo: «Sul mercato è stato fatto il massimo»

Marco Giampaolo attende ancora che il suo Torino ottenga la prima vittoria stagionale. L’occasione arriverà domani contro il Cagliari. «Il mercato? – ha detto dal sito ufficiale -. Il club ha fatto il massimo di quello che si poteva fare, il mercato non fila sempre liscio come si vorrebbe o come sono i tuoi pensieri, io sono sempre contento dei calciatori che alleno e non di quelli che non ho e avrei potuto avere. Voglio costruire qualcosa di positivo con quello che ho. La rosa è numericamente giusta, ora tocca a noi».

Foto: sito Torino