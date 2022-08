Giampaolo su Candreva: “Io in debito con lui? Semmai il contrario. I giocatori hanno troppi alibi”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro la Salernitana, Marco Giampaolo ha parlato anche del rapporto che lo lega ad Antonio Candreva, ora in granata dopo aver vestito la maglia blucerchiata. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Con me ha sempre giocato, sia da mezzala che da esterno. Non mi sento in debito con lui, semmai è il contrario. Mediaticamente parlando, il problema era qui alla Samp. Spesso, i giocatori hanno troppi alibi, ma contano voglia, entusiasmo, rabbia ed ambizioni. Non dico che Candreva non ne avesse, si è sempre messo a disposizione. Poi nello spogliatoio si può litigare. Domani? Mi aspetto che giochi come è normale che sia”.

Foto: Twitter Sampdoria