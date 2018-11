Giampaolo: “La squadra deve pensare a onorare la maglia. Ferrero? Lo vedrò stasera in ritiro…”

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in vista della gara contro il Bologna soffermandosi anche sulle vicende legate a Massimo Ferrero. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Io e la squadra dobbiamo pensare ad onorare la maglia e fare bene il nostro lavoro. Quella che è la burocrazia del club, la chiamo così, ci pensa il club ad esprimersi in maniera ufficiale sulle cose da fare. Ferrero probabilmente lo vedrò stasera in ritiro e gli parlerò. Cosa ci diremo? Lo saluterò e parleremo di calcio: altre cose sono aspetti privati suoi e del club, con lui parlo di calcio. E a volte anche di donne…”.

Foto: Sampdoria Twitter