Giampaolo: “Sirigu? Non mi ha mai detto di voler andare via. Adesso puntiamo a migliorarci”

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Serie A contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico granata: “Noi puntiamo a migliorarci, poi dopo le verifiche possiamo stabilire obiettivi. Ora sarebbero proclami che non fanno parte del mio modo di essere, io sto lì per migliorare giorno dopo giorno e conoscere i giocatori sempre meglio. Parlo solo dei calciatori che ho, il calciomercato interessa a voi. La Fiorentina è una squadra che si è rinforzata, noi dobbiamo giocare la partita e non farsi giocare dalla partita. Chi gioca? Verdi vediamo, Rincon sì. Così non mi chiamate, perché non vi so la formazione. Izzo? Lavora bene, è disponibile. Ma non c’è un giocatore che mi dà pensieri, lavorano bene tutti e Armando è uno di questi. Ho parlato con Sirigu appena arrivato, gli ho espresso il mio pensiero su determinate cose e non gli ho messo fretta. Avrei aspettato lui, gliel’ho detto. E lui non mi ha mai manifestato l’idea di andare via. Zaza e Belotti stanno bene. Io voglio vedere una squadra riconoscibile. Il risultato è molto importante, ma a me piace conseguirlo attraverso un’identità.”

