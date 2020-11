Giampaolo: “Siamo in crescita ma non possiamo permetterci distrazioni”

Dopo il successo nel recupero di mercoledì col Genoa, il Torino di Marco Giampaolo cerca delle conferme nel match di domani contro il Crotone di Stroppa.

Così ha parlato il mister granata a Torino Channel:

“Siamo in crescita, anche se non sempre buone prestazioni ci hanno dato punti. Ci troviamo in una brutta situazione di classifica, abbiamo l’acqua alla gola e non possiamo permetterci distrazioni.

Le condizioni di Belotti, Bremer e Bonazzoli? Sono disponibili, hanno svolto un programma differenziato per recuperare, ma potranno essere della partita.

La pausa? Perderò dieci giocatori con cui avrei voluto lavorare”.

Foto: Sito ufficiale Torino