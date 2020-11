Giampaolo: “Siamo ancora sotto un treno, oggi atteggiamento positivo”

Prima vittoria per il Torino di Giampaolo che nel pomeriggio di oggi ha vinto sul Genoa nella gara valida per il recupero della terza giornata. Queste le parole del tecnico dei granata: “I gruppi si costruiscono attraverso le difficoltà. Ho la semplicità di dire le cose come stanno ai miei calciatori, con loro è un rapporto schietto. Non è facile avere un certo atteggiamento dopo le ultime partite, psicologicamente è tutto in salita. È una partita giocata con fede da parte dei giocatori, significa che qualcosa di serio e diretto nel nostro rapporto c’è, altrimenti la squadra ti abbandona. Lukic trequartista? Penso che quello sia il suo ruolo naturale, è un giocatore forte, può fare tutto. Svolta? Oggi la squadra ha avuto un atteggiamento positivo, ma siamo ancora sotto ad un treno. Ma la credibilità la devi costruire un passo alla volta, stando uniti come squadra. È difficile venire fuori da certe situazioni, se non hai fede rischi di abbandonarti. Potete dirmi tutto, eccetto che io ho un rapporto falso con la squadra. Dopo la Lazio ho detto parole vere, perché non devo fingere. Ma io non li ho mai abbandonati.”

Foto: sito Torino