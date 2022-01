Giampaolo-Samp, storia di un grande amore (che ritorna)

La Sampdoria ha deciso di cambiare nell’immediato: come vi abbiamo raccontato, Roberto D’Aversa è destinato a salutare il club blucerchiato dopo gli ultimi risultati negativi e sarà sostituito da Marco Giampaolo. Per il tecnico di Bellinzona si tratta di un ritorno dopo le tre stagioni, dal 2016 al 2019, in cui aveva raggiunto risultati soddisfacenti. Nella prime due annate porta la squadra ad affermarsi al decimo posto con vittorie molto importanti in tre derby su quattro con il Genoa e contro alcune big (come ad esempio il 3-2 contro la Juventus o la vittoria esterna in casa della Roma). Nella terza stagione il risultato viene ulteriormente migliorato e la Samp termina il campionato al nono posto, prima della risoluzione del proprio contratto e del passaggio alla guida tecnica del Milan. Ora i tifosi blucerchiati si augurano che Giampaolo possa confermare o addirittura migliorare i numeri di quella vecchia storia d’amore che ora è pronta a ritornare.

FOTO: Twitter Samp