Giampaolo: “Questa sconfitta è una batosta. E’ tutto davvero folle”

04/05/2026 | 22:00:08

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Lazio.

Le sue parole: “Ci sono stati errori tecnici, la squadra è partito contratta e ho dovuto aggiustare qualcosa. Quando però la posta in palio pesa sono cose che vanno messe in preventivo. Perdere in questo modo è folle. Il primo gol è una roba incommentabile. La palla era nostra, era ormai recuperata da Maleh e invece ci siamo ritrovati sull’1-1. Una botta tremenda per il morale della Cremonese. E’ tutto folle. Ribadisco: folle. Non possiamo scappare da quella che è la situazione attuale, mi arrabbio molto quando veniamo meno nei dettagli. E sono rammaricato perché manca una immediata visione di gioco in fase di costruzione. Ma ho visto un gruppo che si è speso profondamente sotto il profilo psicofisico. Come posso rimproverarli? Ora dobbiamo riordinare le idee e lavorare sul morale pur sapendo che il ko fa malissimo. Ormai la partita è andata e non avrebbe senso analizzarla: guardiamo al futuro, ci sono ancora tre gare a disposizione. Ora devo entrare nella testa dei ragazzi, stanno vivendo negatività in serie e questo sarà argomento di riflessione. A gennaio erano virtualmente salvi, oggi guardiamo la classifica e vediamo che a maggio si è capovolto il mondo. Il mio enorme dispiacere è soprattutto per loro”.

Foto: sito Cremonese