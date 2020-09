Giampaolo prima dell’esordio in Serie A con il Torino: “Al mercato ci pensa il direttore. Rincon domani ci sarà”

Vigilia d’esordio in campionato per il nuovo Torino di Marco Giampaolo. Queste le parole del tecnico granata prima della sfida contro la Fiorentina: “Non so il livello della squadra, ma in allenamento abbiamo fatto bene. Ora con la prima di A scopriremo chi siamo – ha detto l’ex Milan -. Non voglio parlare di mercato, non mi interessa”. Sulla formazione. “Per la fascia ho tre soluzioni: Murru, Ansaldi e Vojvoda dovrò valutare. Rincon giocherà, su Verdi vediamo. Izzo sta lavorando bene, è sereno così come tutti gli altri giocatori. Con Sirigu ho già parlato, non c’è nessun caso su di lui”. Sulla Fiorentina: “E’ una squadra che si è rinforzata. Dobbiamo dare tutto da domani. Io domani ho la partita di mercato, ripeto, lo segue il direttore”.

Foto: Sito Torino