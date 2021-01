Giampaolo: “Perché il Toro somigli alle mie idee ci vorrà una vita”

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha commentato così ai microfoni di Raisport il ko i rigori contro il Milan: “Alla squadra ho chiesto di giocare, non ci sono tornei diversi dagli altri: non siamo grandi palleggiatori ma si può fare meglio rispetto a quanto abbiamo fatto ad esempio sabato in campionato. Stasera non siamo stati pericolosi davanti ma abbiamo giocato con una buona personalità. Quanto tempo servirà perché il Torino somigli alle mie idee? Una vita”.