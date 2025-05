Giampaolo: “Peccato non aver trovato il raddoppio. Siamo lì a giocarcela con le altre”

11/05/2025 | 18:15:52

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona: “Da 13 partite non riusciamo a vincere e questo è un dato di fatto, ma la squadra ci ha provato. La pecca è stata quella di non aver raddoppiato, il Verona era in difficoltà e potevamo approfittarne. Dopo l’1-1 l’inerzia del match è cambiata, perchè loro hanno trovato coraggio e rimesso la gara in equilibrio. Era il loro primo tiro in porta ed era una situazione che si poteva evitare. Coppola ha fatto un eurogol, sono stati bravi, forse Gaspar è andato a saltare in zona Guilbert e ci siamo complicati la vita. Ripeto, c’è rammarico perchè non si erano mai resi pericolosi”.

Poi ha proseguito: “Nella ripresa c’è stato un calo generale e, pur avendo costruito qualche buona occasione, non siamo stati lucidi al momento dell’ultima scelta. La nota positiva è che siamo ancora in corsa, non credo ai risultati fatti prima perchè le gare sono tutte difficili e vanno giocate. Le tabelle le lascio agli altri, sono fiducioso e positivo perchè vedo un gruppo che ha piglio e atteggiamento giusto. Gli episodi non sono stati favorevoli, ma fa parte del gioco e siamo lì a giocarci il nostro obiettivo pur sapendo che avremo un calendario tosto in questo finale”.

Foto: X Lecce