Giampaolo: “Partita difficile, buona la reazione. Rigore dubbio, mi fido di Reina. Bene Paquetà e Leao”

Marco Giampaolo, tecnico del Milan, ha parlato dopo il successo per 2-1 ottenuto contro il Genoa ai microfoni di DAZN: “Sono abbastanza freddo durante la partita, riesco ad essere lucido. Ho qualche dubbio su quel rigore, poi Reina ha personalità ed è in grado di recuperare. Ho avuto fiducia nelle qualità del mio portiere. Il secondo tempo è una scintilla per questo Milan? No, la partita è stata difficile. Nel secondo tempo la squadra ha tirato fuori la testa da un momento difficile, la pressione era tanta. Devi essere all’altezza di queste pressioni, l’elogio ai ragazzi è stato quello di non aver mollato. Mi interessava poco l’errore, l’importante era dare una risposta caratteriale. Sarò determinato per proseguire su questo livello, ma chiaramente mi aspetto di vedere la squadra più lucida, per poter esprimere un calcio più libero. Paquetà? È un ottimo giocatore, ma ne ho tanti in mezzo al campo. Poi sono momenti, in alcuni sei meno lucido. È entrato bene, ci ha dato vigore. Ma non condanno Calhanoglu. Anche Leao è entrato bene in campo. Volevo una squadra a testa alta, non bisogna mai sanguinare davanti agli squali. È la cosa più importante. Leao e Piatek? Sono attaccato ad entrambi, so che il Milan ha bisogno di entrambi. Uno ha una caratteristica diversa dall’altro, non butto via nessuno. Il mio compito è quello di tenerli vivi tutti. Magari non ci riuscirò, ma è il mio compito. Aspetto di vedere la squadra giocare a calcio, adesso non è il requisito che gli potevo chiedere. Lo hanno fatto bene, ma oggi erano altre le caratteristiche, bisognava raschiare il fondo del barile sul piano caratteriale. Anche la sofferenza deve essere più razionale. Oggi non potevo chiederglielo, avevamo altri obiettivi. Bonaventura? Oggi avevamo bisogno di saper gestire le difficoltà e di leggerezza. Mi è piaciuto molto, sa trattare la palla e ha tempi di gioco. Penso che per noi sia difficile giocare con tre attaccanti puri, lui ci ha dato equilibrio. Ha caratteristiche diverse e la squadra ha bisogno di equilibrio. Sa giocare”.

Foto: Milan Twitter