Giampaolo, parole di resa. E un crollo Lecce figlio di troppi errori

Ha impressionato l’intervista veloce, velocissima, di Marco Giampaolo a DAZN: dopo un paio di minuti ha abbandonato, si è preso la responsabilità, ha chiesto a chi lo stava intervistando di andare avanti perché non se la sentiva più. Sono sembrate davvero parole di resa, ma il rendimento pessimo (sette sconfitte nelle ultime otto partite) dipende anche da lui, senza ovviamente trascurare le scelte molto opinabili fatte fin dalla scorsa estate, il Lecce appare una squadra senza qualità. Ma non è questo il momento dei bilanci, ci sarà tempo. Le parole di resa dovrebbero portare alle dimissioni, fin qui non presentate, oppure a un intervento societario a cinque giornate dalla fine. Situazione da seguire semplicemente perché Giampaolo è come se avesse gettato la spugna e come minimo il Lecce deve avere un allenatore convinto e non rassegnato. Ricordiamo che il tecnico abruzzese ha preso il posto di Gotti, ma che soprattutto mancano appena cinque partite, le prossime due quasi proibitive (Atalanta in trasferta e Napoli in casa).

Foto: sito Lecce