Giampaolo: “Paquetà è una mezzala, ma va disciplinato. Su Leao e Bonaventura…”

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, è intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero dopo il successo per 2-0 in amichevole contro il Feronikeli: “Ci sono spunti su cui lavorare e riflettere, è stata un’amichevole nel vero senso della parola. I giocatori hanno fatto 45′ a testa, era una sgambata con ritmi bassi, ma anche in questo tipo di gare c’è sempre qualcosa da tirar fuori. Anche in campionato troveremo squadre che ci aspetteranno. Paquetà? E’ una mezzala, a mio avviso. Ma lo devo disciplinare, è molto istintivo. Bonaventura ha intuizioni, vede il gioco, è un giocatore di valore, deve solo riacquistare consapevolezza fisica. Deve avere la pazienza di ritrovare il feeling con il suo corpo. Devo ancora capire, mi pare un giocatore istintivo. L’istinto va bene, ma in alcuni momenti bisogna essere ordinati. E’ appena arrivato, è molto giovane, devo capire la posizione migliore in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Milan