Giampaolo: “Ora è tutto nero, ma serve equilibrio. Io a rischio? Domani è importante per il Milan”

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della gara contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris: “Le parole di Reina? Ha esperienza internazionale, sa cosa dire e veicolare i messaggi. E’ un leader dello spogliatoio, è un calciatore ascoltato dai compagni. Ricordi positivi contro il Genoa? È un’altra storia e un’altra realtà. Li ho definiti sempre derby vincenti ma sono stato fortunato. Io a rischio? Non bisogna ragionare sull’io, ma sul noi. Domani è importante per il Milan. Gli interessi individuali non contano nulla. Le sconfitte intaccano il morale dei calciatori. Chi pensa che ne fregano si sbaglia. Abbiamo analizzato i nostri errori, ci siamo confrontati. Abbiamo messo in atto tutte quelle strategie per superare il momento difficile. Quello che ci siamo detti resta tra noi. Le prestazioni con Torino e Fiorentina? Non è semplice, erano passati solo due giorni. Eravamo obbligati a vincere, forse non avevamo recuperato bene. Ci possono essere diverse motivazioni. Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l’equilibrio. Il Milan è stato sopravvalutato? Dopo quattro sconfitte in sei partite è normale che sia tutto nero. Anche in questo caso bisogna avere equilibrio, non credo sia il momento di dare giudizi definitivi. So che la squadra ha ampissimi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo imparare a fare determinate cose in un certo modo. Se la squadra è con me? I giocatori devono dare la vita per la maglia, non per me. La squadra credeva e crede nelle mie idee. Bisogna essere forti nelle sconfitte, c’è da soffrire ed essere attenti ai dettagli”.

Foto: Milan sito ufficiale