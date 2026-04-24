Giampaolo: “Non volevo una Cremonese sottomessa al Napoli, ora dobbiamo resettare”

24/04/2026 | 23:18:54

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “Bisogna resettare perché il risultato è negativo, ma non devi rimanere sulla sconfitta. Devi rigiocarne un’altra. La sconfitta è pesante, ma alla squadra avevo chiesto di giocare con coraggio, senza sottomettersi. Abbiamo subito dei gol e poi diventa tutto più difficile, però la squadra non si è consegnata al Napoli. La differenza la fa la qualità, io avevo chiesto loro di rischiare di giocare alto, probabilmente avremmo perso comunque. Penso che non bisogna saltare step, ogni partita va preparata nel migliore dei modi e contestualizzata”.

foto sito cremonese