Giampaolo non era legato al risultato. I retroscena e i dialoghi Boban-Maldini. Zorro vuole la svolta

Marco Giampaolo e una vittoria, quella di Marassi, che non ha migliorato la sua posizione. Anzi. Come spiegato prima dell’anticipo di ieri sera, il Milan aveva deciso di cambiare a prescindere e aveva chiesto a Luciano Spalletti la disponibilità, ottenendo in cambio un rifiuto che potrebbe essere definitivo. Vedremo. Ma Giampaolo sotto la lente d’ingrandimento resta una realtà triste per l’allenatore che ha utilizzato pochi i nuovi e che ha in Boban (padre e figlio…) il suo più grande censore. Al punto che lo stesso Maldini, che lo ha scelto, è consapevole che in queste condizioni è difficile andare avanti con una sosta in arrivo. Il mancato utilizzo di Paquetà e Leao a Marassi ha acuito una situazione già complicata. Quanto vi abbiamo raccontato prima della sfida di Genova si sta materializzando: se il Milan aveva avuto contatti con altri allenatori prima dell’anticipo, Spalletti in testa, significa che a prescindere Giampaolo ha perso fiducia. E le riflessioni vanno avanti, coinvolgendo gli allenatori liberi, tenuto conto che un eventuale ritorno di Gattuso sarebbe legato – come già spiegato – solo a condizioni particolare. Un nuovo tentativo per Spalletti? Era e sarebbe la prima scelta, ma intanto ha detto no. Al momento non ci sono stati contatti con Ringhio che oggi ha sentito la Samp facendo le sue richieste difficili da soddisfare. La stessa Samp che ha Pioli in cima alla lista, ma quest’ultimo aspetta di capire cosa deciderà il Milan sapendo di non essere la primissima scelta, ma comunque un candidato (c’è anche una pista straniera per i rossoneri). E su Pioli, oltre alla Samp, c’è il Genoa con Andreazzoli che ancora resiste e con Nicola evidentemente non primissima scelta. E Iachini, nuovamente contattato dalla Cremonese, aspetta di capire se potrà avere nuove chance a Genova e quindi rinvia la sua risposta a chi lo cerca dalla serie B. Un bel domino con il Milan campo principale.

Foto: Twitter ufficiale Milan