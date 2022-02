Giampaolo: “Nessun dubbio su Quagliarella. Giovinco è infortunato”

Ha ritrovato la vittoria grazie al suo capitano, così Marco Giampaolo ai microfoni di Dazn è pieno di elogi per la prestazione del suo capitano: “Fabio ha fatto il suo primo gol in A quando lo allenavo io. Ha vinto la classifica cannonieri con Cristiano Ronaldo, qui ha fatto 80 gol con me. Ha grande disponibilità, spirito, ha 39 anni e ha rincorso tutti. La testa fa la differenza, su Fabio non ho mai avuto nessun dubbio“. Su Giovinco: “È stato generoso quando è arrivato, poi ha avuto un infortunio muscolare. Speriamo di recuperarlo“.

Foto: Twitter Sampdoria