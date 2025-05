Giampaolo: “Nella corsa salvezza non temo nessuno. Napoli? Sono i più forti”

02/05/2025 | 16:07:28

L’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha presentato la sfida contro il Napoli di domani alle 18: “Chi mi spaventa di più fra Venezia e Empoli? Non mi spaventa nessuno perché dobbiamo pensare a fare il nostro percorso. Da qui alla fine è tostissima”. Sul reintegro di Sansone nella lista Serie A: “Lo abbiamo reinserito perché abbiamo perso Gaby Jean. Si è sempre comportato bene, posso parlarne solo in maniera positiva”. Giampaolo ha poi annunciato il ritorno di Rebic: “Ha avuto l’influenza, si è riaggregato oggi, è disponibile, ma è stato qualche giorno fermo a casa”. Sulla forza del Napoli: “Giochiamo contro la prima in classifica, la squadra più forte in questo momento. Ma era forte anche l’Atalanta”.

FOTO: Instagram Lecce