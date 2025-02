Giampaolo: “Morente o Karlsson? Diversi per caratteristiche, ma i dubbi sono positivi”

Domani, alle ore 18:00, Lecce e Bologna si affronteranno nel match valdio per il 24° turno di Serie A. A parlare di alcuni dubbi di formazione, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico giallorosso Giampaolo. Queste le sue parole: “Morente o Karlsson? I dubbi sono positivi. Karlsson a Parma ha fatto un grande primo tempo, ma Morente fino ad ora ha giocato benissimo in campionato. So che tra loro due ci sono differenze in termini di caratteristiche, ma entrambi mi garantiscono la prestazione. Anche sull’altra fascia Pierotti sta facendo benissimo. Helgason? L’occhio è andato subito su di lui e appena ho potuto l’ho fatto rimettere in lista. Adesso sta facendo bene, è un ragazzo sereno e sono contento di avere un giocatore come lui”.

FOTO: Twitter Milan