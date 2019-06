Giampaolo-Milan: una nostra grande esclusiva. La ricostruzione

Marco Giampaolo al Milan, una nostra grande esclusiva andata in porto. Quando tutti si erano concentrati su Simone Inzaghi per i rossoneri, noi siamo andati a sorpresa sul tecnico in uscita dalla Samp. Soprattutto il 29 maggio quando anticipammo che Giampaolo sarebbe stato il preferito di Maldini, una chiarissima selezione che è andata a dama in questi minuti con i passaggi formali. E lo scorso 5 giugno aggiungemmo che gli accordi tra Giampaolo e il Milan erano totali per una svolta in carriera meritata. Ora è anche ufficiale…

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria