Giampaolo-Milan, Fonseca-Roma, Andreazzoli-Genoa: countdown

Non sono più segreti, lo erano prima che fossero svelati. Su Marco Giampaolo al Milan vi abbiamo anticipato tutto, la Samp lo ha ormai liberato, gli accordi tra l’allenatore e il club rossonero sono totali. I blucerchiati hanno un’intesa con Pioli dopo aver sondato Di Francesco. Non è più una sorpresa Andreazzoli al Genoa (non alla Samp…), l’Empoli gli permetterà di raggiungere il Grifone e così Aurelio potrà continuare il suo percorso in serie A. Venerdì scorso Gianluigi Longari su Sportitalia, dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti, ha svelato il via libera dello Shakhtar alla Roma per Paulo Fonseca, anche in questo caso aspettiamo l’annuncio. Countdown.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria