Giampaolo: “Mi assumo la responsabilità, non ho giustificazioni, parlate voi della partita”

Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di DAZN la pesante sconfitta casalinga del Lecce contro il Como. “Mi assumo la responsabilità, mi dispiace moltissimo per i tifosi, erano 28mila, mi dispiace per quelli che erano a casa, mi dispiace per il club. Quando subisci tre gol, c’è poco da dire e non mi va di trovare giustificazioni. C’è grandissima delusione anche da parte mia. Vi ringrazio e parlatene voi della partita”.

Foto: sito Lecce