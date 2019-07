Giampaolo: “Mercato? Ho fiducia nel lavoro della dirigenza”

Intercettato all’aeroporto prima di partire con il suo Milan per l’International Champions cup (primo impegno il 24 contro il Bayern), il tecnico dei rossoneri Marco Giampaolo, a Sky Sport, ha parlato dei primi giorni di ritiro e del mercato. “Sono stati dieci giorni ottimi, ho trovato calciatori professionali e curiosi, con dedizione e attenzione. Sono molto contento di questi primi giorni. Il mercato? Ho grande fiducia nella dirigenza, tutti hanno qualità e competenze e sanno di cosa abbiamo bisogno. Per ogni allenatore sarebbe il massimo lavorare con il gruppo definitivo sin dall’inizio, ma non è così né per me né per gli altri. Suso mi ha dato grande disponibilità, sta lavorando da trequartista e sono soddisfatto del suo lavoro, Cutrone non l’ho ancora allenato, partirà con noi e dovrà lavorare insieme agli altri. Valuterò in America con il tempo che avremo a disposizione”.

Foto Twitter Milan