Giampaolo: “Ho lavorato tanto per ottenere questa chance. Colpito dalla serietà di Boban e Maldini”

Il neo tecnico del Milan, Marco Giampaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero: “Ho lavorato sodo, mi sono impegnato tanto per ottenere questa chance. Il Milan è il Club più titolato in Europa e uno dei più importanti. Per me è una grandissima opportunità, sono felice e motivato. Sono stato colpito dalla serietà di Maldini e Boban. Trasmettono quello che è il significato di Milan, sono persone di livello e di spessore. Il campionato? Negli ultimi anni è stato sempre più competitivo. Quest’anno col ritorno di Sarri e Conte, credo che sarà ancora più difficile. C’è stata un’inversione di tendenza, un cambio di mentalità da parte di tante squadre. La storia del Milan racconta di un club e di una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l’estetica oltre che il risultato. O meglio, raggiungere il risultato attraverso la bellezza del gioco perchè il Milan ha cultura di gioco. Il Club rossonero ha vinto titoli proponendo calcio, adesso non ho la presunzione di paragonarmi a quel Milan ma quello deve essere l’obiettivo. La mia missione deve essere quella di giocare un calcio appetibile e affascinante e poi, attraverso quel calcio, arrivare a vincere le partite”.

🗣 It’s time to meet our new Coach, Marco Giampaolo 🔴 ⚫

La prima intervista 🔴⚫ di Marco Giampaolo: "Sono molto felice e motivato. L'obiettivo deve essere giocare un calcio affascinante" 🗣 pic.twitter.com/vusodeI8H0 — AC Milan (@acmilan) June 22, 2019

Foto: twitter ufficiale Sampdoria