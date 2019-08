Giampaolo: “La strada da percorrere è lunga, ma non ci spaventa. Su Duarte e Bennacer…”

Marco Giampaolo, tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo l’amichevole pareggiata 0-0 contro il Cesena: “E’ stata una gara, un avversario di valore che ci ha fatto fare un buon allenamento. Ci sono cose su cui lavorare ma l’atteggiamento è stato positivo. La strada da percorrere è lunga: il gioco ambizioso richiede tempo e puntigliosità. È quello che stiamo facendo e quello che vogliamo fare con tutti i ragazzi che fanno parte dalla rosa. Ci vuole tempo ma questo non ci spaventa. Duarte si è allenato una volta, ha zero conoscenze di quello che gli chiedo. L’ho messo perché Musacchio aveva un piccolo problema. Ad oggi la coppia titolare è Musacchio-Romagnoli. Bennacer non l’ho ancora allenato. Siamo lontani”.

Foto: Twitter ufficiale Milan