Giampaolo: “La stima di Cairo fa piacere ma servono i risultati”

Il Torino deve lasciarsi alle spalle il derby e pensare a tornare alla vittoria in campionato. Domani i granata ospiteranno l’Udinese in una gara da non fallire.

In conferenza stampa, il tecnico Giampaolo ha parlato del momento in casa Toro: “L’attestato di stima del presidente Cairo mi fa piacere, ma sono consapevole che non è sufficiente perché devi fare i risultati. E non sono sufficienti nemmeno le prestazioni. I gol subiti sono una mia responsabilità: martedì mattina abbiamo fatto un’ora di lavoro su quello, abbiamo provato quanto accaduto con la Juventus, è stato un puntualizzare ulteriormente gli aspetti che ci hanno portato a prendere due gol quasi in fotocopia”.

Sul momento difficile: “Ne ho vissuti tanti, lo vivo adesso e li vivrò in futuro. Non è questa la mia cartina tornasole, il mio riferimento sono i calciatori: e per come si allenano, per la fidelizzazione, alla vigilia del derby ho detto questo. “La mia cartina tornasole siete voi: mi trasmettete questa fiducia, non ho timore di giocare e vincere questa partita”. So questo fa parte del calcio, il mio focus è sempre verso i calciatori”.

Foto: Sito Torino