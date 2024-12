Giampaolo: “La squadra è stata commovente. Sono orgoglioso dei ragazzi”

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Merito dei ragazzi, hanno fatto una partita straordinaria con grande spirito. La squadra non si è mai arresa, nemmeno quando siamo andati sotto 2-1. Oserei dire partita commovente, con diversi giocatori adattati ai ruoli, sono andati oltre le possibilità. Avevo chiesto il 100 per cento, sapendo che poteva non bastare. Così è stato, un risultato positivo sarebbe stata la ciliegina sulla torta dopo una prestazione maiuscola”.

Cosa dirai per tirare su il morale della squadra? “Solitamente finita la partita non parlo mai, ma oggi ho fatto un’eccezione perché sentivo di non poter aspettare domani. AI miei giocatori ho detto che sono orgoglioso di loro e che hanno emozionato ma il calcio è questo. Adesso però c’è da ripartire, domani ci alleniamo e piano piano rimettiamo a posto le cose”.

Berisha cresce come play, lo rivedremo ancora lì? “Berisha è un calciatore in crescita, ancora giovane e con tantissimi margini di miglioramento. Ha giocato da regista nella nostra metà campo e dalla mezzala nella loro, è un giocatore che sa fare tutto pur non avendo ancora una condizione ottimale ma crescerà. É un giocatore forte”.

Il calendario può aiutarvi? “Ci aspettano tre partite durissime, tre scontri diretti. Cominciano a essere gare importanti, non determinanti ma avranno un peso. Pensiamo a una gara alla volta”.

Foto: sito Lecce