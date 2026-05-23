Giampaolo: “La squadra domani deve scalare l’Everest, è un’impresa alla pari di questa. Avrei voluto avere altre 3-4 giornate”

23/05/2026 | 16:10:53

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como.

Le sue parole: “La squadra domani deve scalare l’Everest, è un’impresa alla pari di questa. Sono consapevole degli intrecci, della forza dell’avversario, e non mi nascondo: non è impossibile perché niente lo è, ma andranno fatte tante, tantissime cose per bene contro un avversario fortissimo. Non solo sul piano fisico e caratteriale, ma anche per la capacità di non perdere mai l’attenzione e la cura dei dettagli. Dovremo scalare l’Everest, servirà la miglior partita della vita calcistica di ognuno: si può fare mettendo insieme tanti tasselli. Io sono fiducioso e so che servirà andare oltre”.

Sulle condizioni di Jamie Vardy dopo l’Udinese: “Vardy mi piace perché è generoso. Se fa un allenamento in più o uno in meno non è condizionato, quando l’arbitro fischia diventa un’altra persona, ha grande autostima, aiuta i compagni e ha grandi qualità. È il fiore all’occhiello di questa Cremonese, mi spiace di averlo avuto a disposizione solo per tre partite. Ma più lo alleno e più lo apprezzo, mi piace la sua spontaneità, è un giocatore navigato a cui basta l’input per dare tutto. E questa generosità è una qualità che tutti gli allenatori apprezzano”.

Quella che sta per concludersi è stata una settimana carica a livello mentale? “Penso che siamo nella stessa condizione, ossia entrambe dipendiamo dagli altri. Il Como ha tutte le qualità per decidere le partite, sono una squadra forte e dal mio punto di vista la più bella del campionato. Ci arricchisce culturalmente, mi piace in maniera particolare sin da quando ha iniziato il suo percorso. Poi però è una partita secca, e noi dobbiamo vincere e sperare in qualcos’altro: altrimenti al Lecce basterebbe anche il pareggio, perché come dicevo il loro punto di vantaggio rappresenta oro. Noi dobbiamo vincere, abbiamo cercato di preparare qualcosa per giocarcela al meglio contro quella che, ripeto, è una signora squadra che amo particolarmente”.

Come giudica il suo lavoro in grigiorosso sin qui? “Questa domanda mi fa male, perché avrei voluto giocare altre 4-5 partite ma non posso farlo. Mi fa male perché se mi guardo indietro vado a cercare qualche punto in più della mia gestione e mi fa male perché non penso sia stata una brutta gestione. Abbiamo fatto il possibile? Sì, ma non abbiamo fatto l’impossibile come ho detto che avrei voluto fare al mio arrivo. Cercando il pelo nell’uovo, abbiamo fatto solo il possibile e non l’impossibile e questa è una cosa che mi porto dietro. Del rammarico ce l’ho, nonostante i punti che abbiamo raccolto. E questo provoca in me un senso di rabbia, ma non posso né tornare indietro né giocare più partite. Dentro me stesso questo sentimento particolare c’è”.

Foto: sito Cremonese