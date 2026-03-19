Giampaolo: “La Cremonese segnò la mia rinascita, faremo di tutto per salvarci”

19/03/2026 | 17:04:51

Il nuovo allenatore della Cremonese Marco Giampaolo si è presentato in conferenza stampa: “Prima di tutto voglio ringraziare il Cavaliere Arvedi per l’opportunità, la stessa che mi diede dodici anni fa e segnò la mia rinascita. Faccio ritorno in un ambiente che conosco, in un centro sportivo migliorato nel quale le condizioni per lavorare erano straordinarie ai tempi e lo sono ancora adesso. Arrivo qui con entusiasmo e passione, tutti elementi che rappresentano il motore del mio lavoro e il propellente di questo mestiere. L’unica cosa che non posso comprare è il tempo, ma faremo il possibile e l’impossibile per raggiungere il nostro obiettivo: è una full immersion, siamo qui per lavorare e lo faremo con grande passione. Quando arriva un allenatore nuovo il livello di attenzione dei calciatori si alza: non significa che il secondo sia più bravo del primo, ma probabilmente la curiosità di capire cosa sta raccontando il nuovo tecnico può essere una molla. I calciatori non devono rimanere sul problema, altrimenti se lo portano dietro: serve il coraggio di sbagliare ancora, ma con coscienza, perché si ha personalità. E questo è un consiglio che ho dato anche individualmente a sette-otto ragazzi. Bisogna rappresentare al meglio la squadra per cui si gioca, tenere la bandiera issata in alto: è questo che i giocatori devono pensare e per questo serve dare sempre il 100%, anche se può comportare degli errori. Gigi Simoni è riuscito in questo obiettivo tantissimi anni fa e noi dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per raggiungerlo. Sono legato alla sua figura e ancora oggi sento suo figlio”.

foto sito cremonese