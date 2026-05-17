Giampaolo: “La Cremonese doveva vincere e non pensare al Lecce. C’è ancora un’altra partita”

17/05/2026 | 23:26:25

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Udine: “La Cremonese doveva soltanto giocare la sua partita, senza pensare al Lecce. La squadra il suo l’ha fatto, vittoria sudatissima e i ragazzi devono essere orgogliosi della prestazione e del risultato. C’è da giocare un’altra partita, senza pensare al fatto che il Lecce ha vinto alla fin. Vardy? E’ un giocatore forte, la partita vive come i grandi giocatori la devono vivere e cioè da protagonista. Quando Accelera fa ancora le buche per terra”.

foto sito cremonese