Giampaolo: “Inter più esperta, noi meglio nel finale di primo tempo. Mi è piaciuto il coraggio”

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha commentato la sconfitta rimediata nel derby contro l’Inter ai microfoni di DAZN: “La mia analisi della partita è che abbiamo iniziato la gara con qualche titubanza di troppo. Dopo dieci, quindici minuti ci siamo assestati e la partita è stata più equilibrata. L’Inter ha qualcosa di più sul piano dell’esperienza con giocatori importanti però quel gap i miei lo hanno anche colmato. Il gol ha rotto l’equilibrio e la cosa che mi è piaciuto meno è che ci siamo disuniti. Quella è una reazione emotiva. Poi nel complesso della gara il Milan c’è stato con quella piccola differenza di vissuto che era riuscito a colmare. Stando alti qualche rischio lo corriamo, ma è una scelta che devi fare ma la squadra se l’è saputo prendere. Mi è piaciuto anche il coraggio di risalire, abbiamo subito pochissimi cambi quando il risultato è stato in equilibrio. Leao? Mi è piaciuto. E’ un giocatore che ha l’uno contro uno in velocità, è agile. Ho pensato di farlo giocare perché l’Inter difende con tre difensori e lui ha gamba. Deve imparare a stare nella partita con continuità. Non è un calciatore timido ma ha personalità”.

Foto: Milan Twitter