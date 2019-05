Giampaolo in orbita Roma: era il primo nome da marzo, prima che…

Marco Giampaolo resta in orbita Roma. Una pista che vi abbiamo svelato il 7 marzo, poi lo scorso 8 maggio vi abbiamo aggiunto come il nome dell’attuale tecnico della Samp fosse il primo per la panchina del club giallorosso. Legato alla Samp da un contratto importante, ma che – come evidenziato in più occasioni del presidente blucerchiato Ferrero – verrebbe liberato in presenza di una proposta di prestigio. “Confermato: Giampaolo nome di rilievo nella lista della nuova Roma” scrivevamo lo scorso 15 marzo, prima che Conte decidesse di abbracciare il progetto Inter, prima che Sarri prendesse tempo e prima che Gasperini si riavvicinasse all’Atalanta. Ma il lavoro di Giampaolo a Genova ha stregato la Roma, non certo da oggi o ieri…

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria