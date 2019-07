Giampaolo: “Il risultato non mi interessa, siamo più avanti del previsto”

Queste le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di misura contro il Benfica: “Il risultato non dice nulla, non mi interessa adesso. Non determina e non certifica un certo tipo di atteggiamento a parte della squadra. Se vinco o perdo 1-0, 2-0 o 2-1, perseguendo una strada diversa da quella che facciamo, quella è una sconfitta. Non è questa una sconfitta. La squadra, fin quando ne ha avuto, mi è piaciuta: ha provato a venire avanti, a giocare a calcio, a giocare la palla il più possibile lontano dalla porta, a dominare il gioco. Hanno fatto quello che ho chiesto ai ragazzi in questi primi 15 giorni e molto bene. Vanno anche oltre le mie aspettative. Dispongo di una buona qualità. Questo rappresenta il primo tassello, che è un’idea. Rispetto anche all’ultima partita abbiamo fatto meglio tante cose, sia nelle due fasi, sia nel momento di riattivarci nel momento in cui si perde palla. Molto, molto meglio. Sono contento di come la squadra sta portando avanti il lavoro: il risultato non mi cambia nulla. La squadra ha lavorato molto bene e sono contento, sta portando avanti un pensiero e lo fa pedissequamente rispetto alle mie indicazioni, le partite che giocheremo ci serviranno per migliorare condizione e intesa, e per migliorare l’interpretazione delle partite. C’è da lavorare e recuperare i giocatori, integrare quelli che sono in vacanza, perché il lavoro è tanto. Rispetto a quelle che erano le mie previsioni, la squadra è più avanti perché sono giocatori di una qualità più alta, nei singoli. Le indicazioni non devono essere ripetute all’infinito, perché capiscono prima e rendono pratico il tuo pensiero. Lo spirito è buono, mi sono piaciuti Fabio Borini, Hakan Calhanoglu e Lucas Biglia, poi qualche sbavatura l’abbiamo commessa, però le riguardiamo, le rivediamo e le miglioriamo”.

