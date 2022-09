Giampaolo: “L’obiettivo della Samp è non retrocedere. Nessuno dei nuovi acquisti era pronto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, Marco Giampaolo ha parlato della gara di Verona e della prossima contro i rossoneri: “La partita di Verona è stata compromessa da otto minuti di cattiva gestione di quei momenti, ne abbiamo già parlato. Probabilmente non abbiamo reagito in maniera lucida nel secondo tempo. È una gara archiviata, la partita più importante è quella di domani contro il Milan. Una squadra forte che ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi, quando gioca lo fa con leggerezza e padronanza. È la squadra migliore della Serie A, quando pareggia è come se perdesse. Gara durissima e impegnativa, la Sampdoria dovrà giocare con il coraggio giusto”.

Poi sugli obiettivi della Sampdoria: “Noi dobbiamo da squadra che deve lottare per non retrocedere. Ma è chiaro questo concetto. Non abbiamo fatto investimenti per 40 milioni di euro, siamo onesti intellettualmente e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Tutto il resto è una speculazione, una rottura di co**ioni per chi vuole inzuppare il pane. Dobbiamo giocare le partite nella maniera giusta: qualche volta ci siamo riusciti, altre no. Ma fa parte del nostro valore complessivo, si lavora per migliorare. Infortunati? Ferrari e Murillo recuperano, Colley no. Quagliarella ha avuto un problema ieri, ma ha recuperato”.

Il tecnico si è espresso anche sui nuovi acquisti: “Tutti i calciatori nuovi provenivano da club in cui avevano lavorato in maniera differenziata, facendo il minimo indispensabile per dire ‘Sì, sto facendo qualcosa’. Nessuno di questi era pronto, alcuni non sono nemmeno disponibili. Ma sono consapevole di tutto questo, vado avanti per la mia strada. E con me, i miei calciatori. Winks? Chiedete al dottore, l’ho visto per mezzo allenamento e mai più in campo. Purtroppo”.

Foto: Twitter Sampdoria