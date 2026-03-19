Giampaolo: “Il mio contratto è strutturato sia per pochi mesi che per la prossima stagione”

19/03/2026 | 17:26:57

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa: “Il contratto è solo fino a fine stagione o anche per il prossimo anno? Il mio contratto è strutturato in modo da poter fare sia una cosa che l’altra. Hanno fatto risultati importanti e incontrato qualche battuta d’arresto, ma la classifica consente loro di essere sereni e per l’obiettivo manca poco. Hanno trovato una quadratura chiara, sono una squadra che anche contro compagini importanti ha saputo dire la sua”.

foto sito cremonese