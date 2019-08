Giampaolo: “Il Milan per me è un sogno. Suso? Sono contento se dovesse rimanere ma il mercato…”

Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale contro l’Udinese domani. Queste le parole del tecnico rossonero: ” La squadra a che punto è? “Il lavoro l’abbiamo portato avanti così come l’avevamo programmato, solo che sono arrivati in ritardo alcuni giocatori, chi è arrivato tardi ha bisogno di più tempo. Chi ha lavorato con me dall’inizio è stato bravo, sono gli ultimi arrivati che sono più indietro”. Come sono state le amichevoli? “Sono state tutte utili, cose positive e altre in cui dobbiamo migliorarci, ma i giocatori mi seguono e questo mi rende sereno. Non possiamo fare altro che migliorarci”.Cos’è il Milan per lei? “E’ sogno, sono in un ambiente straordinario, con una struttura eccellente. Con i giocatori ho un buon feeling lavorativo, c’è calore da parte dei tifosi. Ho bisogno di tempo e lavorare con i giocatori, affinare le sintonie”. Gioca Calhanoglu e non Bennacer? “Gioca chi sta meglio, abbiamo lavorato sull’aspetto collettivo, e forse alcuni saranno fuori perché non stanno bene con la condizione, Bennacer può darsi che domani può ritargliarsi uno spezzone di partita, ma vado su chi mi dà più garanzie dal punto di vista fisico”. Sulle condizioni di Piatek: “Piatek ha caratteristiche importanti, è un giocatore più di profondità che di palleggio. Giocando con un altro al fianco può togliersi di dosso le varie attenzioni difensive che può subire. Bado alla sostanza delle cose e la prestazione collettiva della squadra”. Su Suso: “Ho già espresso un parere tecnico. Non ho letto le dichiarazioni di Capello. E’ chiaro che nella visione di tutti è un esterno, anche io avevo qualche dubbio all’inizio ma il calciatore mi ha dato ampia disponibilità e non si è mai lamentato. I giocatori forti possono giocare ovunque. Il sistema di gioco l’avrei cambiato in funzione di Suso? Questo sì proprio perché mi ha sempre dato grande disponibilità. Sono felice che resti ma il mercato non è chiuso e può succedere di tutto perché ogni giorno fate mercato”.

Foto: Twitter Milan