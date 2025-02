Giampaolo: “Il Bologna è forte, ha grande consapevolezza”

Domani, alle ore 18:, il Lecce è chiamato a scendere in campo contro il Bologna. A parlare del match, valido per il 24° turno di Serie A, è stato il tecnico giallorosso Giampaolo. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Stiamo recuperando gli infortunati. Qualcuno è in differenziato, qualcuno sta riacquisendo la condizione. Rispetto a prima stiamo sicuramente meglio. Non è detto che la squadra che vince non si debba cambiare perché in settimana succedono tante cose. Per questa partita ho qualche dubbio in più e di questo sono molto contento. I nuovi sono arrivati con grande entusiasmo, ma come è normale che sia alcuni hanno più esperienza, mentre altri meno. Il Bologna è una squadra forte, hanno acquisito una consapevolezza che qualche anno fa non avevano. Giocare competizioni di un certo tipo accresce l’autostima. Le squadre di Italiano sono propositive, hanno idee di gioco. Ci aspetta una partita difficilissima, servirà il 110%”.

FOTO: Instagram Lecce