Giampaolo: “Gol di Baschirotto? Arriva prima del portiere, questi dettagli cambiano i campionati”

19/04/2026 | 15:03:31

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ha parlato a DAZN: “La squadra ha delle difficoltà, per quanto i ragazzi hanno vissuto durante l’annata è ovvio che ci siano delle problematiche che dobbiamo superare. Noi abbiamo cercato fino alla fine di vincerla, la storia insegna che la salvezza arriva nelle ultime giornate e non dobbiamo sottovalutare l’impatto. Gol annullato? Hanno fatto un’autopsia dell’azione, a me sembra che Baschirotto arrivi prima del portiere e questi sono i dettagli che determinano i campionati”.

foto x cremonese