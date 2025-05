Giampaolo: “Farò il possibile e l’impossibile per salvare il Lecce”

17/05/2025 | 15:45:47

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Torino: “Partita cruciale. Le emozioni e le tensioni si gestiscono con il buon senso, con raziocinio, con riflessioni che comunque devi fare. Nonostante il cammino sia difficile, ci è capitato di stare sotto di un punto a due partite dalla fine. La squadra arriva da sconfitte, ma le prestazioni non sono state arrendevoli. Siamo stati spesso e volentieri sconfitti di misura. Sarà una partita cruciale, ma la squadra sta bene, può giocarsi fino in fondo le sue chances. Farò il possibile e l’impossibile per salvare il Lecce”.

Foto: X Lecce