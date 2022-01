Giampaolo: “E’ un risultato bugiardo, la squadra ha avuto un buon predominio. La seconda ammonizione di Ekdal non era così evidente”

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta in casa dello Spezia al suo esordio dopo il ritorno sulla panchina della Samp: “Ekdal è un giocatore correttissimo, credo sia alla prima espulsione in trecento e passa partite in Serie A. La partita è stata dura ma lì poteva lasciar andare, non era così evidente la seconda ammonizione. Però la squadra ha avuto un buon predominio e abbiamo provato a fare la partita, non è stata una Sampdoria remissiva: risultato bugiardo. Mercato? Bisogna rendere la rosa più equilibrata nelle caratteristiche. Fino a poco tempo fa giocavano Candreva e Thorsby esterni: a me non piace. Ho le idee chiare sul mercato: andremo a intervenire dove ci sono carenze nelle caratteristiche e manderemo a giocare calciatori che stanno giocando meno. In ogni caso, sarei deluso se la squadra non avesse dato tutto e non è stato così”.

FOTO: Twitter Samp