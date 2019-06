Giampaolo e Massara: compagni nell’Andria quasi 25 anni fa. E ora…

Su Marco Giampaolo al Milan vi abbiamo anticipato tutto: la Samp lo ha ormai liberato, gli accordi tra l’allenatore e il club rossonero sono totali, presto l’operazione verrà formalizzata. Ma il Milan cerca anche un direttore sportivo: da almeno 3 giorni ai rossoneri è stato accostato il profilo di Frederic Massara, un candidato autorevole che può diventare concreto. Il diesse ha risolto da pochi giorni il contratto che lo legava alla Roma e ora dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Vi avevamo parlato di una possibilità Fiorentina, oltre che del rapporto di ferro con il suo maestro Sabatini che gli potrebbe proporre un ruolo importate al Bologna, indipendentemente dal destino (oggi non in discussione) di Bigon. Ma Massara, come detto, è un nome da tenere in grande considerazione per il Milan, dove potrebbe ritrovare una sua vecchia conoscenza: Marco Giampaolo. Già, perché i due sono stati compagni di squadra nella stagione 1995-1996, quando disputarono un campionato di Serie B con la maglia della Fidelis Andria. A distanza di quasi 25 anni, i destini di Giampaolo e Massara potrebbero incrociarsi nuovamente…

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria – Twitter ufficiale Roma