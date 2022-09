Giampaolo: “Dopo l’espulsione di Leao, sacrosanta, è stato un arbitraggio a senso unico. E con arroganza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Sampdoria-Milan, il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, ha lanciato una dura critica all’arbitro Fabbri: “L’arbitraggio? Dopo l’espulsione di Leao, sacrosanta, l’arbitro ha diretto a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere a posto le cose. Tutte le decisioni sono state contrarie. Non bisogna arbitrare con arroganza, la posta in palio è pesante sia per noi che per il Milan”.

Foto: Twitter Sampdoria