Giampaolo: “Domani gara da non sbagliare. Dobbiamo recuperare energie”

Il Torino non può più sbagliare e domani i granata sono attesi da un autentico spareggio salvezza in casa contro lo Spezia di Italiano.

A presentare la gara in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Marco Giampaolo.

Queste le sue parole: “Affrontiamo una gran bella squadra, una squadra che gioca a calcio, spensierata e leggera. Si divertono, è una squadra riconoscibile. Giocano con poco carico cognitivo, dobbiamo prepararla al meglio. E’ una sfida molto importante, dovremo recuperare dopo il tour de force”.

I pericoli da evitare: “Se la squadra affrontasse l’avversaria con braccino corto e ansie, non è calcio. E devi fare un altro mestiere. Il calcio è un divertimento serio, la dice lunga su cosa lunga. Non esistono buoni propositi, bisogna essere positivi e propositivi, rischiare qualcosa per vincere e guardare avanti. Se guardiamo sempre indietro, siamo morti”.

Sul modulo: “Non è un problema di sistema, ma lavorare sulla mentalità. Avere idea di dominare l’avversario, di fare bene su tutti i piani. I numeri contano fino a un certo punto, per capire le predisposizioni dei calciatori. E meno mi invento, meglio è. La storia dice che si vince con qualsiasi sistema. E’ altro ciò che conta e fa la differenza”.

Su Segre: “Sì, gioca lui. Ma mi spiace non aver dato minutaggio a Baselli in coppa: le dinamiche non lo hanno permesso. E’ dovuto uscire Zaza, ma sarebbe stata opportunità per valutare Baselli. Gioca Segre, sono convinto che possa far bene”.

Su cosa è più ottimista?

“C’è un buono spirito e un gruppo migliorato, la disponibilità dei calciatori, sono tutti aspetti positivi per dare continuità ai risultati. Solo così, nel tempo, ne vieni fuori. Oppure vinci tre partite di fila. In qualche modo bisogna fare”.

